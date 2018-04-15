Эксперт рассказал, как Россия ответит на удар коалиции США по Сирии
Москва, 15 апреля. Российский журналист, военный эксперт Игорь Коротченко рассказал, как Россия ответит на нанесенный удар коалиции, возглавляемой США, по военным и гражданским объектам на территории Сирии. Об этом он заявил в эфире на радио Sputnik Молдова.
Коротченко отметил, что в ходе военных ударов США и их союзников по объектам на территории Сирийской арабской республики российские базы атаке не подвергались.
«Соответственно Россия не будет своими силами отвечать на эту акцию», — подчеркнул журналист.
По мнению военного эксперта, Россия будет содействовать в подготовке военнослужащих сирийской армии, которые будут заниматься противовоздушной обороной.
«Таков будет российский ответ по военной линии», — заявил Игорь Коротченко.
Напомним, в ночь на субботу США и их союзники нанесли ракетный удар по Сирии в ответ на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийском городе Дума. Однако известно, что все отравляющие вещества были вывезены и ликвидированы под надзором Организации по запрещению химического оружия. Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари заявил, что организаторы инсценировки в сирийской Думе, которая была использована в качестве предлога для нанесения ударов, были арестованы.
Президент России Владимир Путин назвал действия США агрессией и подчеркнул, что действия Вашингтона «несут страдания мирному населению, по сути потакают террористам».