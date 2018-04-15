Пассажирский самолет с разрушенным фюзеляжем сел в Москве

Москва, 15 апреля. Пассажирский самолет, летевший в Москву из Петербурга, приземлился с поврежденным фюзеляжем. Как стало известно, сотрудники аэропорта осмотрели лайнер и выявили разрушение и частичное отсутствие панели сопряжения фюзеляжа с верхней поверхностью левой плоскости крыла

Сейчас специалисты проводят оценку технического состояния самолета. При этом не известно, в каком из аэропортов российской столицы приземлилось данное воздушное судно, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Напомним, ранее легкомоторный самолет разбился в Липецкой области. Жертвами крушения стали два человека — пилот и пассажир. Несколько дней назад самолет Як-130 упал в Воронежской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полета. Находившиеся на борту летчик-инструктор и курсант благополучно катапультировались, приземлились и самостоятельно вышли на связь с аэродромом.