Берлин, 15 апреля. Глава дипломатического ведомства Германии Хайко Маас в интервью изданию Der Spiegel заявил, что Российскую Федерацию не пустят обратно в G8. Россияне уверены, что Москве там делать абсолютно нечего.

По словам немецкого министра, «Россия стала крайне сложным партнером», к тому же между Москвой и Западом усиливается враждебность.

Он отметил, что на сегодняшний день возвращение РФ в «Большую восьмерку», которая без нее превратилась в «Семерку», выглядит «нереалистично». Также Маас в ультимативной форме заявил о том, что Запад (в лице представителей G7 — Прим.ред.) должен потребовать от России «более конструктивной роли в мировой политике».

Россияне отреагировали на идею возвращения Москвы в G8 и пришли к мнению, что РФ там делать нечего. Российские пользователи подчеркнули, что «Россия не рвется за стол «шестерок» Соединенных Штатов» и вообще должна сосредоточиться на своей деятельности в рамках G20.

Стоит отметить, что G7 была призвана стать клубом стран Запада, которые в момент формирования организации были наиболее развиты в экономической отрасли. Однако с того момента прошло много времени, а, учитывая стремительный рост КНР, Индии, России и Бразилии, «Большая семерка» превратилась в очередную организацию-фикцию, которая не имеет реального веса на международной арене.

Россия неоднократно давала понять Западу, что не планирует возвращаться в G8, поскольку не видит в данной организации какого-либо смысла.