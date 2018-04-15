Меню
Новороссия
Донбасс: сотни жителей ДНР попали под обстрел ВСУ на кладбище под Горловкой
Новости Сирии
Глава комитета нацбезопасности Ирана посетит Дамаск после ракетного удара по Сирии
Следующая новость
Загрузка...

    Донбасс: сотни жителей ДНР попали под обстрел ВСУ на кладбище под Горловкой

    164

    Донбасс: сотни жителей ДНР попали под обстрел ВСУ на кладбище под Горловкой

    Донецк, 15 апреля. Подразделения ВСУ начали обстрел территории кладбища под Горловкой в тот момент, когда там собрались более 700 человек, которые собрались на праздник Красная Горка (или Антипасха). Об этом сообщил глава горловской администрации Иван Приходько.

    Украинские силовики обстреляли кладбище из автоматического станкового гранатомета АГС. Обстрел начался примерно в 12.05 в воскресенье.

    «Начался обстрел в районе Центрального кладбища поселка Зайцево. В данный момент там находится порядка 700 человек. Пытаемся эвакуировать», — сообщил Приходько. Аналогичную информацию распространили в администрации Горловки.

    На данный момент неизвестно, были ли в результате обстрела кладбища пострадавшие. Практически параллельно был начат обстрел населенного пункта Зайцево из стрелкового оружия и АГС, а накануне, как отмечает «Донецкое агентство новостей», обстрелу подверглось кладбище близ Ясиноватой.

    Донбасс: сотни жителей ДНР попали под обстрел ВСУ на кладбище под Горловкой

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Теперь мы видим, кто отстает: Асад после удара в Сирии заявил о превосходстве советского оружия над американским

    Теперь мы видим, кто отстает: Асад после удара в Сирии заявил о превосходстве советского оружия над американским

    12:09   15 Апреля 2018
    29525
    Путин: Новые вызовы на международной арене повышают востребованность ЛАГ

    Путин: Новые вызовы на международной арене повышают востребованность ЛАГ

    11:50   15 Апреля 2018
    3175
    Немецкий эксперт считает, что удар по Сирии выявил военную недееспособность Евросоюза

    Немецкий эксперт считает, что удар по Сирии выявил военную недееспособность Евросоюза

    7:16   15 Апреля 2018
    23241
    Пушков объяснил, почему страны НАТО одобрили удары США по Сирии

    Пушков объяснил, почему страны НАТО одобрили удары США по Сирии

    6:29   15 Апреля 2018
    10158