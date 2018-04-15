Донбасс: сотни жителей ДНР попали под обстрел ВСУ на кладбище под Горловкой

Донецк, 15 апреля. Подразделения ВСУ начали обстрел территории кладбища под Горловкой в тот момент, когда там собрались более 700 человек, которые собрались на праздник Красная Горка (или Антипасха). Об этом сообщил глава горловской администрации Иван Приходько.

Украинские силовики обстреляли кладбище из автоматического станкового гранатомета АГС. Обстрел начался примерно в 12.05 в воскресенье.

«Начался обстрел в районе Центрального кладбища поселка Зайцево. В данный момент там находится порядка 700 человек. Пытаемся эвакуировать», — сообщил Приходько. Аналогичную информацию распространили в администрации Горловки.

На данный момент неизвестно, были ли в результате обстрела кладбища пострадавшие. Практически параллельно был начат обстрел населенного пункта Зайцево из стрелкового оружия и АГС, а накануне, как отмечает «Донецкое агентство новостей», обстрелу подверглось кладбище близ Ясиноватой.