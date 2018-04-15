Генсек НАТО заявил о необходимости вести диалог с Россией

Москва, 15 апреля. Вести диалог с Россией «сложно», но делать это необходимо, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Соответствующее заявление было сделано в интервью агентству Anadolu в преддверии визита в Турцию.

«Диалог с Россией сложен, но именно поэтому он важен. Россия не уйдет, Россия останется, она наш сосед, — сказал Столтенберг журналистам. — Поэтому диалог частично касается стремления к улучшению отношений, частично – регулирования уже имеющихся отношений. НАТО по-прежнему открыта к установлению плодотворного диалога с Россией».

Напомним, ранее генсек НАТО пообещал работать над улучшением отношений с Российской Федерацией. Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс выступает за диалог с Россией. По его словам, НАТО не хочет новой холодной войны и гонки вооружений.