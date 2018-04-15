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Папа Римский после удара коалиции США помолился за мир в Сирии
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    Папа Римский после удара коалиции США помолился за мир в Сирии

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    Папа Римский после удара коалиции США помолился за мир в Сирии

    Москва, 15 апреля. Папа Римский Франциск выразил глубокую тревогу в связи со сложившейся ситуацией в мире. Он призвал всех ответственных политиков сделать все, чтобы в Сирии и мире возобладали справедливость и мир.

    Папа Римский Франциск заявил об этом во время традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.

    «Меня глубоко тревожит нынешняя мировая ситуация, в которой, несмотря на имеющиеся в распоряжении международного сообщества инструменты, есть трудности, чтобы согласовать общую акцию на благо мира в Сирии и других регионах мира», — сообщил Франциск.

    Папа Римский также добавил, что он, «молясь за мир и приглашая продолжать делать это всех людей доброй воли», призывает всех ответственных политиков сделать все, чтобы в Сирии и во всем мире возобладали мир и справедливость.

    В ночь на субботу США совместно со своими союзниками нанесли ракетный удар по гражданским и военным объектам на территории Сирии на якобы имевшее место применение химического оружия в Восточной Гуте. Известно, что была сделана инсценировка атаки с применением химоружия на жителей сирийского города Дума. Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари заявил, что организаторы инсценировки в сирийской Думе, которая была использована в качестве предлога для нанесения ударов, были арестованы.

    Российский президент Владимир Путин назвал действия США агрессией, добавив, что такими действиями они помогают террористам.

    Автор: Дарья Смолина
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