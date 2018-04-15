Сирия сегодня: террористы воспользовались ударом США, Асад встретился с российскими парламентариями

Сирия, 15 апреля. Террористы «Исламского государства»1 (организация запрещена в РФ) атаковали Сирийскую арабскую армию в провинции Дейр эз-Зор. Сирийский лидер Башар Асад встретился с депутатами Госдумы РФ. Россия доставила гуманитарную помощь в провинцию Дамаск. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

ИГИЛ1 воспользовалось ракетными ударами западной коалиции

Как сообщил в воскресенье военный источник ФАН в Сирии Ахмад Марзук, террористы воспользовались ракетными ударами США, Великобритании и Франции по Сирии, нанесенными в ночь на 14 апреля.

В частности, боевики ИГИЛ активизировали действия в провинции Дейр-эз- Зор. Террористы обстреляли из минометов опорные пункты САА недалеко от города Абу Кемаль, расположенного вблизи сирийско-иракской границы. Также ИГИЛовцы совершили попытку нападения в районе населенного пункта Меядин.

Ранее сообщалось о возобновлении обстрелов Дамаска боевиками. По словам депутата народного совета Сирии Махи Шбиб, эти обстрелы так же связаны агрессией Запада.

«Одной из целей агрессии было обеспечить возможность для боевиков воспользоваться моментом замешательства», — заявила сирийский парламентарий, отметив при этом, что ничего у международной коалиции во главе с США не вышло: сирийская армия остается в полной боевой готовности, способной пресечь любую попытку активизации террористов.

Асад обсудил с российскими парламентариями ситуацию в Сирии

На встрече с депутатами Госдумы РФ, прошедшей 15 апреля в Дамаске, президент Сирии назвал удары США, Британии и Франции по САР агрессией.

При этом Башар Асад высоко отозвался о российском оружии, с помощью которого сирийская система противовоздушной обороны сбила 71 из 103 крылатых ракет, выпущенных самолетами и кораблями коалиции США.

Напомним, ракеты, которыми сирийские войска сбили ракеты противника, были произведены в СССР более 30 лет назад.

Асад сообщил российским парламентариям, что на восстановление сирийской экономики необходимо 400 млрд долларов и около 15 лет.

«Наше сотрудничество должно противостоять агрессивной политике Запада. Сирия продолжит свое развитие, не обращая внимания на действия Запада», — заметил по итогам встречи с Асадом депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

Жители провинции Дамаск получили гуманитарную помощь от России

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в минувшие сутки оказали гуманитарную помощь жителям сирийской провинции Дамаск.

Как сообщил информационный бюллетень Минобороны РФ, российские военные доставили и распределили продовольственные пакеты в населенном пункте Кисуа. В них находились мясные консервы, сахар и рис.

Общий вес оказанной гуманитарной помощи составил около 1,9 тонны. Пакеты с продовольствием получили 445 человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.