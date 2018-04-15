ДНР: ВСУ обстреляли работавший в поле трактор

Донецк, 15 апреля. Украинские военные Вооруженных сил Украины под Донецком обстреляли работавший в поле трактор. Об этом сообщил в воскресенье заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

По его словам, в прошедшую субботу в районе населенного пункта Спартак, который находится под контролем ДНР, украинские военнослужащие использовали мирных жителей в качестве движущихся мишеней.

«В качестве цели был выбран трактор, выполнявший работы по вспашке сельскохозяйственных угодий», — сообщил Басурин.

Он уточнил, что ВСУ старались стрелять возле цели, заставляя тракториста уходить от обстрела, но продолжая наносить удары с другой стороны.

К счастью, водитель трактора не пострадал, а техника в результате обстрела была повреждена и восстановлению не подлежит.

Напомним, новое, «пасхальное», перемирие в Донбассе вступило в силу 30 марта, но Киев постоянно нарушает режим тишины, обстреливая территорию ДНР.