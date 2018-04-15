Сирия, 15 апреля. «Тахрир Сурия» понесла серьезные территориальные потери в ходе боев с «Нусрой»*** в Идлибе и Хаме. САА ударила по убежищам ИГИЛовцев в Дейр-эз-Зоре. Взрыв в городе Аль-Ляджат в Даръа привел к гибели мирного жителя, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли авиаудары по позициям «Ан-Нусры»*** на окраине населенного пункта Хубейт на юго-востоке Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели обстрел опорных пунктов боевиков на севере Сирии.

Сирийская свободная армия** (ССА): обстреляла позиции САА вблизи города Даръа.

«Исламское государство»1: оказалось под ударом САА в юго-восточной части Дейр-эз-Зора.

«Джебхат Тахрир Сурия»: потеряла город Хан Шейхун и несколько деревень на юге провинции Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась ударам САА в северной части провинции Хомс; захватила у «Тахрир Сурии» город Мурек на севере Хамы.

Провинция Алеппо

Информационное агентство Rudaw Net сообщает о том, что на военной базе проасадовских ополченцев-шиитов, расположенной к юго-востоку от столицы региона, произошел взрыв. На данный момент о причинах произошедшего ничего неизвестно. Тем не менее местные источники утверждают, что над данными районами были замечены неизвестные боевые самолеты. Подробности случившегося пока уточняются. По предварительным данным, в результате взрыва погибли несколько бойцов из союзных Сирийской арабской армии (САА) отрядов.

Провинция Хомс

В северной части провинции не прекращаются взаимные обстрелы между правительственной армией и радикалами террористического альянса «Тахрир Аш-Шам». Согласно информации военного источника в сети Twitter (Syrianow10), артиллерийские дивизионы сирийских войск ведут огонь по опорным пунктам боевиков в окрестностях деревень Мадждаль, Аль-Кунейтрат и Дейрфуль. Сведений о нанесенном боевикам уроне пока не поступало.

Провинция Дейр-эз-Зор

После нападения террористов «Исламского государства», скрывавшихся на левом берегу Евфрата в подконтрольных курдским отрядам районах, части Сирийской арабской армии (САА) нанесли ответные удары по опорным пунктам боевиков. Местное агентство новостей DeirEzzor 24 сообщает о том, что правительственные войска провели артиллерийский обстрел зон дислокации ИГИЛовцев в районе населенного пункта Аш-Шафаа в юго-восточной части Дейр-эз-Зора. О потерях со стороны ИГ1 не сообщалось. Напомним, несколько часов назад поступала информация, о том, что террористы предпринимали попытки атаковать САА и ее союзников недалеко от городов Меядин и Абу Кемаль.

Провинция Даръа

На окраинах административного центра провинции вновь происходят столкновения между войсками САР и боевиками вооруженной оппозиции. Как передает информационный портал Emaan News Center, исламисты Сирийской свободной армии (ССА) ударили по укрепленным пунктам Сирийской арабской армии (САА) в районе Сиджна, а также на окраинах Даръа Аль-Балад и Аль-Маншия.

Между тем на востоке провинции произошел мощный взрыв, в результате которого был убит один из мирных жителей. По сведениям Twitter-канала (jisrtv), взрывное устройство было заложено на обочине дороги в населенном пункте Аль-Ляджат. О возможных организаторах взрыва источник не сообщает, однако, местные активисты полагают, что бомбу могли заложить террористы группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», связанной с «Исламским государством». Напомним, «Халид ибн Аль-Валид» противостоит «свободной армии» на юго-западе региона.

Провинция Идлиб

Новостное агентство Masar Press Net, подконтрольное вооруженной оппозиции, сообщает о том, что члены террористической группировки «Тахрир Аш-Шам» начали внезапное наступление на позиции «Джебхат Тахрир Сурии». Как передает Twitter-канал (sayed_ridha), исламистам «Ан-Нусры» удалось захватить у бывших союзников город Хан Шейхун, а также несколько деревень — Таль Ас, Таль Джафар, Кафр Сиджна и Шейх Мустафа.

Чтобы предотвратить гибель мирных жителей во время междоусобных столкновений исламистов, российские военные самолеты провели несколько боевых вылетов, ударив по оборонительным сооружениям «Тахрир Аш-Шам» в районе населенного пункта Хубейт, передает в сети Twitter военный источник (Syrianow10).

Провинция Хама

Одновременно с наступлением в Идлибе отряды «Тахрир Аш-Шам» также выступили против «Тахрир Сурии» на севере Хамы. По данным интернет-портала Masar Press Net, в результате противостояния исламисты «Тахрир Сурии» потеряли контроль над городом Мурек.

Между тем правительственные войска продолжают обстреливать укрепления исламистских группировок в районе населенных пунктов Кантара, Хасрая и Аль-Латамина. Об этом сообщает Twitter-канал (Syrianow10). Напомним, ранее боевики «Джебхат Ан-Нусры»1 ударили по позициям сил САР у горы Абу Дарда.

Ирак

Медиа-портал RudawEnglish сообщает о том, что в городе Басра на юго-востоке провинции прошли митинги в поддержку Сирии и законного президента Башара Асада. Народ осудил агрессивные действия международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами. Накануне союзники выпустили 110 ракет по территории САР. К счастью, большинство из них удалось перехватить сирийскими системами ПВО, однако в результате обстрела все же пострадали трое мирных граждан. Напомним, Вашингтон нанес удар по Сирии вследствие «химатаки армии САР в Восточной Гуте», доказательства проведения которой так и не были предоставлены.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)