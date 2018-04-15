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Тарасов рассекретил пол будущего ребенка, посвятив гол беременной жене
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    Тарасов рассекретил пол будущего ребенка, посвятив гол беременной жене

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    Тарасов рассекретил пол будущего ребенка, посвятив гол беременной жене

    Москва, 15 апреля. Третий гол в матче со столичным «Динамо» полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов посвятил свой беременной жене, модели Анастасии Костенко. 

    В субботу московский «Локомотив» разгромил «Динамо» со счетом 4:0, при этом Тарасов забил третий мяч в ходе матча.

    «Этот гол посвящаю нескольким людям: жене и будущему ребенку. Второе – так получилось, что сегодня день рождения моего отца, которого уже давно нет. Вот этот гол я посвящаю им», — объявил Тарасов в разговоре с журналистами после матча.

    То же он повторил на своей странице в сети Instagram, куда поместил свою фотографию с мячом, который засунул под футболку, изобразив беременность и добавил «Доча, мы ждем тебя!». Таким образом поклонники футболиста и его модельной жены узнали пол будущего ребенка Тарасова и Костенко.

    Автор: Валентин Меликов
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