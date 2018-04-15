Ушел из жизни выдающийся итальянский кинорежиссер Витторио Тавиани

Рим, 15 апреля. Выдающийся итальянский сценарист и кинорежиссер Витторио Тавиани скончался в Риме в возрасте 88 лет. Дочь кинотворца сообщила, что отца кремируют. По ее словам, его похороны пройдут в узком семейном круг

Витторио Тавиани снял все свои фильмы вместе с младшим братом Паоло. Многие работы режиссеров были удостоены престижных международных кинопремий и вошли в золотой фонд мирового кино.

В 1977 году их фильм «Отец-хозяин» был отмечен «Золотой пальмовой ветвью» Каннского кинофестиваля. «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля Тавиани получил в 2012 году за фильм «Цезарь должен умереть».

Напомним, несколько дней назад сообщалось, что лидер группы The Overtones из Великобритании Тимми Матли скончался на 37-м году жизни. Ранее в США на 81-м году жизни после нескольких лет борьбы с раком скончалась солистка группы The Staple Singers Ивонн Стейплз.