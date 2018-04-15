Удар по Сирии развязал «войну» в Британии: Мэй предсказали крупное поражание

Лондон, 15 апреля. Британский премьер Тереза Мэй после ракетного удара по Сирии проигрывает битву за сердца жителей Соединенного Королевства. У избирателей слишком свежи воспоминания об Ираке, кроме того, они боятся противостояния сверхдержав, считает колумнист Daily Mail Дэн Ходжес.

Сама Мэй в разговоре с лидерами США и Франции Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном назвала атаку успешной,эффективной и высокоточной. Однако Ходжес спустил празднующую триумф Мэй с сирийский небес, напомнив, что ее главным партнером является британский народ, который ее взгляд на военные меры не разделяет.

Так, согласно опросу YouGov, только 22% британцев поддержали удар по сирийской армии, против выступили 43% выступили против него. А исследование Mail on Sunday говорит о том, что британцы не оценили и решение обойти решение обойти парламент в соотношении 2:1.

«В реальности в сражении за сердца и умы британцев, она на данный момент на шаг от поражения», — пишет публицист Дэн Ходжес. Он напомнил, что Мэй представила обоснования удара правительству и достигла соглашения с Дональдом Трампом, но пренебрегла контактом с самым важным своим партнером — британским народом.

«В итоге, в то время как британские военнослужащие готовились подняться в небо над Средиземноморьем, их правительство собралось в самоволку», — заметил он.

Отметим, что материал был опубликован с заголовком «Тереза Мэй выиграла битву за Сирию, но проиграла войну за сердца британцев». В многочисленных комментариях к материалу читатели Daily Mail назвали абсурдным утверждения журналиста о том, что «Мэй выигрывает в Сирии». «Что за абсурд? Мэй не выиграла ничего! Это нападение на Сирию возмутительно», «Что? Она абсолютно ничего не выиграла в Сирии», — пишут пользователи.

«Мэй ничего не выигрывает: она была жалким министром внутренних дел и стала ещё худшим премьером. Чем скорее она уйдёт, тем лучше», — заметил Mike.

По мнению Seggy1958, «вне зависимости от того, использовал Асад химическое оружие или нет, она (Мэй, — прим. ФАН) не должна была нас в это втягивать. У Великобритании и так достаточно внутренних проблем, которым нужно уделить внимание».



«Как же она «выиграла в Сирии», Дэн?», — с иронией поинтересовался MelvynBurchell. А пользователь N0rthstar заявил, что есть лишь одно объяснение поступка Мэй: «желание остаться на стороне Трампа/США, потому что нам нужны хорошие отношения и торговля… Но в этот раз она выстрелила себе в ногу». «Интересно, как мы будем её выпроваживать, потому что она уж слишком хорошо там закрепилась», — добавил он.

Я никогда не слышал так много преувеличенной военной чуши и лжи из уст политиков с тех пор, как Тони Блэр был премьер-министром, — признался Union Jackson.

Напомним, вооруженные силы США, Британии и Франции нанесли удар по Сирии в ночь на 14 апреля. По территории САР было выпущено более 100 крылатых «Томагавков», бой успешна сирийская ПВО, сбив 71 из них. Американские удары были отражены советскими ракетами, выпущенными более 30 лет назад.

В результате были ранены трое мирных жителей, повреждения получили военные объекты и гражданская инфраструктура. Так, одна из ракет попала в школьный класс в Дамаске.

Действия США и союзников резко осудил президент России Владимир Путин, назвав атаку актом агрессии против государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом. При этом лидер РФ напомнил, что для нанесения ударов извне в качестве повода использовалась инсценировка химатаки в Думе, хотя никаких следов применения запрещенного вооружения не были обнаружены ни российскими военными экспертами, ни подтверждены со стороны мирных жителей.

В Генштабе РФ еще 13 марта предупреждали о том, что в Восточной Гуте готовится провокация, главной целью которой является выдвижение новых обвинений в использовании химоружия против Асада, а также нанесение ударов по Сирии извне.

Кроме того, Путин указал на то, что удары США и союзников провоцируют новую волну беженцев из Сирии и региона в целом, усугубляют гуманитарную катастрофу и потакают террористам, которые «терзают сирийский народ уже семь лет».