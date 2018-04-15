Прибалтику неприятно удивило решение Финляндии по «Северному потоку - 2» — СМИ

Москва, 15 апреля. Страны Прибалтики проигрывают России борьбу за европейский газовый рынок и возможность пресечь строительство газового провода «Северный поток — 2». Финляндия накануне удивила соседей, предоставив разрешение на строительство газопровода на своей территории.

«Балтийские тигры» — Литва, Латвия и Эстония — боролись за газовый рынок Европы и пытались остановить прокладку трубопровода российской компании «Газпром». Однако все старания были напрасны. Немецкие власти разрешили прокладку труб в своей морской зоне, пишут «Политэксперт».

Примеру Германии последовала Финляндия, которая разрешила строительство газопровода в своей исключительной экономической зоне. Такое решение Хельсинки неприятно удивило прибалтийских партнеров.

На такое поведение Финляндии отреагировал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Эксперт считает, что финские власти поняли, какие дивиденды и выгоды они могут получить от «Северного потока — 2» и решили не отказываться от них.

Он добавил, что финны прагматично подошли к оценке проекта. Финляндия, невзирая на членство в Евросоюзе и свою незначительную территорию, является «сильным самостоятельным игроком».

По словам специалиста, финны часто принимают решения самостоятельно, не обращая внимание даже на Германию. Например, в вопросах европейской политики и работы с мигрантами.