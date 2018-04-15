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Прибалтику неприятно удивило решение Финляндии по «Северному потоку - 2» — СМИ
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    Прибалтику неприятно удивило решение Финляндии по «Северному потоку - 2» — СМИ

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    Прибалтику неприятно удивило решение Финляндии по «Северному потоку - 2» — СМИ

    Москва, 15 апреля. Страны Прибалтики проигрывают России борьбу за европейский газовый рынок и возможность пресечь строительство газового провода «Северный поток — 2». Финляндия накануне удивила соседей, предоставив разрешение на строительство газопровода на своей территории.

    «Балтийские тигры» — Литва, Латвия и Эстония — боролись за газовый рынок Европы и пытались остановить прокладку трубопровода российской компании «Газпром». Однако все старания были напрасны. Немецкие власти разрешили прокладку труб в своей морской зоне, пишут «Политэксперт».

    Примеру Германии последовала Финляндия, которая разрешила строительство газопровода в своей исключительной экономической зоне. Такое решение Хельсинки неприятно удивило прибалтийских партнеров.

    Прибалтику неприятно удивило решение Финляндии по «Северному потоку - 2» — СМИ

    На такое поведение Финляндии отреагировал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

    Эксперт считает, что финские власти поняли, какие дивиденды и выгоды они могут получить от «Северного потока — 2» и решили не отказываться от них.

    Он добавил, что финны прагматично подошли к оценке проекта. Финляндия, невзирая на членство в Евросоюзе и свою незначительную территорию, является «сильным самостоятельным игроком».

    По словам специалиста, финны часто принимают решения самостоятельно, не обращая внимание даже на Германию. Например, в вопросах европейской политики и работы с мигрантами.

    Автор: Дана Балан
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