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Политика
«Темные тучи нависли» над фундаментальными договорами между Россией и США — МИД РФ
Политика
«Темные тучи нависли» над фундаментальными договорами между Россией и США — МИД РФ
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    «Темные тучи нависли» над фундаментальными договорами между Россией и США — МИД РФ

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    «Темные тучи нависли» над фундаментальными договорами между Россией и США — МИД РФ

    Москва, 15 апреля. В настоящее время целый ряд существующих международных договоров в области контроля и нераспространения вооружений «подвергается серьезнейшим испытаниями» и новые угрозы, порождаемые новыми видами стратегических вооружений, все отчетливей, заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков в ходе выступления на Совете по внешней и оборонной политике России.

    Как отметил Ермаков, в обозримом будущем маловероятно заключение новых международных договоренностей — это связано с тем, что Вашингтон больше не устраивают существующие методы правового регулирования.

    «Подвергается серьезнейшим испытаниям Договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), зреет неопределенность с перспективами самого успешного за последние десятилетия Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), все отчетливей угрозы», — отметил глава департамента МИД.

    «Темные тучи нависли» над фундаментальными договорами между Россией и США — МИД РФ

    Ермаков отметил, что в настоящее время нет шансов на принятие договора, который бы полностью запретил испытания ядерного оружия, а Конвенция по запрету биологического и токсинного оружия находится, по его словам «в тупиковом состоянии».

    «Как мы все видим, темные тучи нависли над фундаментальным Договором о нераспространении ядерного оружия», — заявил дипломат.

     

    Автор: Валентин Меликов
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