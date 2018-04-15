«Темные тучи нависли» над фундаментальными договорами между Россией и США — МИД РФ

Москва, 15 апреля. В настоящее время целый ряд существующих международных договоров в области контроля и нераспространения вооружений «подвергается серьезнейшим испытаниями» и новые угрозы, порождаемые новыми видами стратегических вооружений, все отчетливей, заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков в ходе выступления на Совете по внешней и оборонной политике России.

Как отметил Ермаков, в обозримом будущем маловероятно заключение новых международных договоренностей — это связано с тем, что Вашингтон больше не устраивают существующие методы правового регулирования.

«Подвергается серьезнейшим испытаниям Договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), зреет неопределенность с перспективами самого успешного за последние десятилетия Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), все отчетливей угрозы», — отметил глава департамента МИД.

Ермаков отметил, что в настоящее время нет шансов на принятие договора, который бы полностью запретил испытания ядерного оружия, а Конвенция по запрету биологического и токсинного оружия находится, по его словам «в тупиковом состоянии».