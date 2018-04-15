Мэй прокомментировала подготовку новых санкций против россиян

Лондон, 15 апреля. Британские СМИ сообщили, что готовится новый пакет санкций против российских бизнесменов в Великобритании. Премьер-министр Соединенного королевства Тереза Мэй, прокомментировав данное сообщение, отметила, что рассматриваются различные меры в отношении размещенных в Великобритании финансов российских граждан.

«Мы изучаем все аспекты действий, которые могут быть предприняты», — заявила Мэй в интервью изданию Sunday Times.

Ранее премьер-министр Великобритании пригрозила заморозить государственные счета России, если будут обнаружены доказательства того, что они могут нанести угрозу жизни и имуществу британцев. Также Тереза Мэй дала обещание, что будет продолжена работа по противодействию «серьезным преступникам и коррумпированным элитам».

Отношения между Россией и Великобританией обострились на фоне так называемого дела Скрипаля. Лондон, несмотря на отсутствие доказательств, заявляет, что к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии причастна Россия. Москва это категорически отрицает.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал работу швейцарской лаборатории. Глава МИД заявил, что по результатам экспертизы в пробах были выявлены следы токсичного химиката BZ. По его словам, «данная рецептура находилась на вооружении армии США, Великобритании и других стран НАТО».