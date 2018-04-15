«Расклад изменился в пользу России»: США получат достойный ответ на любую попытку силового давления

Москва, 15 апреля. В настоящее время Россия имеет возможность дать достойный ответ на любые попытки силового давления со стороны США, объявил глава Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями в МИД РФ Владимир Ермаков. Он отметил, что миф о «повсеместном и безраздельном доминировании США» просуществовал не более десятка лет и теперь уже «точно разлетелся в клочья».

По словам Ермакова, в настоящее время Россия вновь является одним из гарантов стабильности и справедливости в глобальных делах, поскольку это является ее исторически востребованной позицией.

«Сейчас, в 2018 году, мы видим, что военно-технологический расклад кардинальным образом поменялся именно в пользу России. Достойный ответ на любую попытку силового давления со стороны США у нас есть», — подчеркнул дипломат, отметив, что «рано или поздно, но нашим американским коллегам придется с нами договариваться».

Агрессивные действия Соединенных Штатов в минувшие годы Ермаков объяснил «нервозностью», которая приводит к усилению конфликтности в международных делах.