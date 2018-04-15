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«Это был сигнал России»: Джонсон объяснил, зачем коалиция нанесла ракетный удар по Сирии
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    «Это был сигнал России»: Джонсон объяснил, зачем коалиция нанесла ракетный удар по Сирии

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    «Это был сигнал России»: Джонсон объяснил, зачем коалиция нанесла ракетный удар по Сирии

    Лондон, 15 апреля. Глава МИД Британии Борис Джонсон прокомментировал ракетные удары США и союзников по Сирии, пояснив, «зачем все это было сделано». По его словам, атака является сигналом РФ.

    В интервью Би-би-си министр повторил слова руководителя комитета начальников штабов ВС США Джозефа Данфорда о том, что конкретных целей было три, и все эти объекты якобы связаны с химоружием, которое, как полагают США, Британия и Франция, сирийская армия якобы 7 апреля использовала в городе Дума. Стоит отметить, что для нанесения удара извне им хватило данных об инсценировке химатаки.

    «Это касалось нашего стремления направить сигнал о действиях против их (сирийских) сил и средств. И поэтому разумно было вступить в диалог, чтобы урегулировать конфликт», — заметил Джонсон.

    При этом, как подчеркнул министр, еще более важной для Лондона целью было на фоне инцидента в Солсбери послать России сигнал: «чтобы они поняли границы того, что мы стараемся делать: это не связано со сменой режима, это не связано с изменением хода конфликта в Сирии».

    «Это сигнал, посланный миром, в отношении применения химического оружия», — заключил он.

    Напомним, ракетная атака США, Британии и Франции по Сирии произошла в ночь на 14 апреля. Всего по САР было выпущено более 100 крылатых ракет, 71 одну успешно сбила сирийская ПВО, на вооружении которой были советские ракеты 30-летней давности.

    Президент РФ Владимир Путин назвал атаку актом агрессии и нарушением международного права, напомнив, что Сирия находится на переднем крае борьбы с терроризмом. Кроме того, глава российского государства подчеркнул, что США провоцируют новую волну беженцев.

    «Это был сигнал России»: Джонсон объяснил, зачем коалиция нанесла ракетный удар по Сирии

    Автор: Алексей Громов
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