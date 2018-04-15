Депутат Госдумы доказал, что западные СМИ солгали о бегстве Асада из Сирии

Дамаск, 15 апреля. Президент Сирии Башар Асад не покидал территорию республики, он работает в Дамаске. Об этом сегодня рассказал координатор группы Госдумы по связям с парламентом САР Дмитрий Саблин.

Он подчеркнул, что западные СМИ регулярно подают ложную информацию, имея в виду сообщения американских изданий о том, что якобы во время ударов Асад покинул страну.

«Наша встреча — это еще одно доказательство того, что западные СМИ постоянно лгут про Сирию. Они писали, что Асад с семьей уехал в Иран, бросив свою страну. Он в Дамаске, он работает», — сообщил Саблин по результатам встречи российских парламентариев с Асадом.

Ранее в Twitter появилась видеозапись, на которой запечатлен идущий на работу во дворец Асад.

В минувший вторник ряд западных СМИ сообщил о том, что Асада и его семьи экстренно эвакуировали в Тегеран на фоне возможных военных акций со стороны США.

Напомним, США, Великобритания и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по территории Сирии. Коалиция США выпустила по САР свыше 100 ракет, большая часть которых (71 — Прим.ред.) была сбита сирийской ПВО советского производства.

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, а также резко осудил действия международной коалиции.