Москва, 15 апреля. Депутат Государственной думы России Дмитрий Саблин сообщил, что сирийский президент Башар Асад поддержал заключение договоров о сотрудничестве между регионами России и Сирией. Об этом стало известно по итогам встречи российской делегации с главой САР.

Башар Асад поддержал заключение договоров о сотрудничестве между Московской областью и провинцией Дамаск и между Тартусом и Севастополем.

«Мы говорили о возможности наладить взаимодействие между разными регионами России, в частности между Московской областью и провинцией Дамаск, Тартусом и Севастополем. Асад говорил, что важно учитывать особенности регионов, и поддержал такой формат сотрудничества», — рассказал Дмитрий Саблин.

Напомним, что президент Сирийской арабской республики Башар Асад заявил, что Сирия продолжит развиваться, не обращая внимания на действия Запада.

Российская делегация во главе с координатором группы по связям с парламентом Сирии Дмитрием Саблиным прибыла в Дамаск в пятницу, 13 апреля. До этого члены делегации посетили сирийские Хомс и Пальмиру.

Напомним, что в ночь на субботу США и их союзники нанесли ракетный удар по Сирии. По данным министерства обороны России, было выпущено более 100 ракет. Сирийская система ПВО ликвидировала 71 ракету.

Президент России Владимир Путин осудил действия США, отметив, что такими действиями они помогают террористам.