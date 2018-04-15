Швейцарцев запугали: эксперт по химоружию прокомментировал версию отравления Скрипалей токсином BZ

По мнению Игоря Никулина, бывшего члена комиссии ООН по биологическому оружию, швейцарскую лабораторию в Шпице «припугнули сверху». Так эксперт объяснил ее отказ комментировать заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Скрипали были отравлены боевым отравляющем веществом BZ, состоявшим на вооружении НАТО.

«Видимо, их там запугали. Дело в том, что эта лаборатория в швейцарском городе Шпиц, установившая еще 27 марта, что в образцах, взятых на месте происшествия в Солсбери, присутствуют следы химоружия, стоявшего на вооружении США, Британии и других стран НАТО, как и лаборатория в британском Портон-Дауне, — по сути, не являются независимыми структурами. Это исполнители Организации по запрещению химического оружия. Они не хотят потерять такого важного клиента. А ОЗХО, к сожалению, в деле со Скрипалями выполняет заказ Лондона», — отметил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей Игорь Никулин, военный эксперт, бывший член комиссии ООН по биологическому оружию.

Игорь Никулин заметил, что Россия не занимается химическим оружием с 1993 года, как была подписана Конвенция о его запрещении, чего нельзя сказать об американцах и британцах.

«В 90-е годы нам было не до химоружия. К тому же во всех российских научных учреждениях, которые раньше этим занимались, сидели представители США и Великобритании. Это было софинансирование по программе сенаторов Нанна и Лугара. В 2000-х мы уничтожил все свои запасы химоружия, выполнив тем самым свои обязательства. И на Западе это прекрасно знают. А США и Британия до сих пор все не уничтожили. И мы не знаем, чем они занимаются в действительности. Тот же Портон-Даун за последние лет 20 ни разу не инспектировался. А следовало бы проверить, поскольку тот же «Новичок» может там разрабатываться, раз британцы предоставили экспертам ОЗХО образцы с ним в чистом виде. В любом случае, американцы и британцы свои обязательства по Конвенции не выполнили, но стараются убедить общественность в том, что это Россия нечестна», — объяснил бывший член комиссии ООН по биологическому оружию.

Эксперт заметил, что токсичный агент BZ, который, как рассказал накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров, швейцарская лаборатория обнаружила в образцах, взятых с места происшествия в Солсбери, и который был на вооружении у западных стран, является спецсредством и относится к психохимическим боевым отравляющим веществам.

«Я сразу говорил, что против Скрипалей был применен не нервнопаралитический газ, а какое-то спецсредство, иначе бы все пострадавшие давно были бы кремированы, как несчастный кот и две морские свинки. Спецсредство воздействует индивидуально. С его помощью можно вывести человека из строя, но не убить», — пояснил Игорь Никулин.

Он подчеркнул, что говорить о «химатаке» в Великобритании нельзя, потому что химическое оружие — это оружие массового поражения, а в Солсбери был случай отравления.