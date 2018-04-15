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Берлускони предложил Италии примирить Россию и Запад
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    Берлускони предложил Италии примирить Россию и Запад

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    Берлускони предложил Италии примирить Россию и Запад

    Рим, 15 апреля. Западу необходимо рассматривать Россию в качестве стратегического партнера, а не противника. Об этом заявил экс-премьер Италии Сильвио Берлускони.

    «Продолжаю думать как западник, который любит Америку и Европу, что Россию Путина нужно рассматривать как партнера, а не противника», — передает слова итальянского политика издание Corriere della Sera.

    Берлускони считает, что Италия нуждается в авторитетном правительстве, которое смогло бы, обладая существенным весом на международной арене, стать посредником между сторонами, то есть примирить Россию и Запад. Он отметил, что нельзя принимать какую-то одну сторону.

    «Из-за сложности и драматичности ситуации, сложившейся в Сирии, не время принимать ту или иную сторону, но действовать так, чтобы избежать ее ухудшения», — подчеркнул Берлускони.

    Согласно данным Минобороны России, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США, Великобритании и Франции в прошлую субботу, 14 апреля. В ведомстве подчеркнули, что из 103 крылатых ракет сирийским средствам ПВО советского производства удалось перехватить 71.

    Ранее США, Британия и Франция заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического вещества в сирийском городе Дума 7 апреля.

    Отметим, что утверждения о якобы применении «химоружия» распространил ряд неправительственных организаций, в том числе «Белые каски», которые постоянно занимаются инсценировками в САР. В оборонном ведомстве РФ неоднократно сообщали, что последняя организация вовсе не является достоверным источником информации.

    Президент РФ Владимир Путин осудил агрессивные действия тройки стран, подчеркнув, что такими методами они лишь помогают террористам.

    Берлускони предложил Италии примирить Россию и Запад

    Автор: Дана Балан
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