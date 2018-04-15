МИД РФ: США нанесли удар по Сирии вопреки собственному законодательствую

Москва, 15 апреля. Нанесенный Соединенными Штатами и их союзниками массированный ракетный удар по Сирии противоречит американскому законодательству. Об этом заявил глава департамента МИД РФ по нераспространению и контролю вооружений Владимир Ермаков на Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.

Он напомнил, что любые военные действия, осуществляемые членами ООН, должны получить санкцию Совета безопасности международной организации.

«Одна из ведущих ядерных держав нанесла массированный ракетный удар по другому государству без санкции СБ ООН, вопреки собственному законодательству и по абсолютно надуманному предлогу», — отметил Ермаков.

Напомним, в ходе массированного ракетного удара по Сирии было выпущено более сотни ракет, две трети которых сирийским ПВО удалось перехватить. В нападении на Сирию участвовали корабли США в Средиземном и Красном море, а также авиация Великобритании и Франции.