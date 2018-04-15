American Airlines объяснила, почему решила не летать через Россию

Вашингтон, 15 апреля. Американская авиакомпания American Airlines изменила маршруты трёх рейсов, которые обычно проходят над территорией России. Такие меры представители перевозчика объяснили «нарастающей геополитической напряжённостью».

Согласно официальному заявлению компании, American Airlines «регулярно следит за глобальными геополитическими вопросами, и вносит изменения в маршруты полётов в случае необходимости». Кроме того, представители оператора отметили, что сотрудничают с «правительством США, для того чтобы разрешать любые вопросы».

Как уточняет CNBC, изменения коснутся трех рейсов, направляющихся из США в Китай. Введение этих мер может повлечь задержки из-за ограниченного времени, которое самолет может провести без дозаправки, а также с количеством часов работы персонала American Airlines.

В компании уверяют, что решение не является долгосрочным, и в American Airlines делают «всё возможное, для того чтобы свести к минимуму ущерб» для клиентов и сотрудников компании.

Напомним, срок соглашения РФ и США по взаимному использованию воздушных пространств заканчивается на следующей неделе. При этом и без того непростые отношения Москвы и Вашингтона сейчас находятся в стадии нарастающей напряженности после ракетного удара США и союзников по Сирии в ночь на 14 апреля.

Москва осудила атаку. Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся актом агрессии, напомнив, что Сирия находится на переднем плане борьбы с международным терроризмом. Кроме того, он указал на то, что удары США по территории Сирии усугубляют гуманитарную катастрофу в стране и провоцируют новую волну беженцев.

Согласно данным Минобороны РФ, вооруженные силы США, Британии и Франции выпустили по САР более 100 крылатых ракет. Сирийская система ПВО отразила удары советскими ракетам, которые были выпущены более 30 лет назад.

Сегодня лидер Сирии Башар Асад на встрече с российскими парламентариями отметил превосходство российского оружия перед западным. «С 90-х годов в американских фильмах показывают, что российское оружие «отсталое». А на сегодняшний день мы видим, кто действительно отстает», — подчеркнул он.