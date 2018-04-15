За рулем без прав, отказ от бензина: В Петербурге прошла выставка «Мир Автомобиля». ФАН-ТВ

Прогрессивные, новые, а так же тюнингованные машины можно увидеть на выставке «Мир Автомобиля».

Это уже 27 ежегодная выставка, которая проходит в Санкт-Петербурге. Посетители могут увидеть здесь самые разные автомобили: от вполне доступных до баснословно дорогих.

«На выставке можно увидеть разнообразие новинок и премьер. Можно увидеть впервые представленные экспозиции электромобилей, такого еще не было в России. Здесь еще большую часть занимает тюнинг, самовыражение людей, которые хотят показать свое я», — рассказывает директор выставки «Мир Автомобиля» Наталья Белякова.

Производители электромобилей активно внедряют свой продукт на рынок. Раньше о таких машинах писали фантасты, сегодня их с удовольствием покупают. Гостям представили высокотехнологичное шоу от Tesla Х. Эта модель хоть и недорога в обслуживании, но чтобы приобрести ее, автолюбителям придется выложить порядка 14 миллионов рублей.

«Это просто-напросто «крылья сокола». Технология применена для удобства: ни дождь, ничего не попадает пассажиру», — проводит экскурсию директор компании «Hybrid Service» Виталий Попов.

Мы проверили насколько автомобиль комфортный.

«Нажимаете кнопочку, дверь открылась. Садитесь. Тормоз нажимаете». – «Тормоз где находится?» — «Слева. Нажимайте», — объясняет глава компании, обслуживающей гибридные автомобили.

Еще одна машина, но уже от отечественного производителя, представлена на соседнем стенде. Вариант бюджетный — всего 800 тысяч рублей. Но оригинальности ему не занимать.

«Вы можете поставить ограничение до 25 километров, и на таких машинах тогда не требуется водительских прав», — подчеркивает представитель компании зарядной инфраструктуры и электромобилей Ия Гордеева.

Владельцу столь компактной «лошадки» не придется мучиться с поиском парковочного места.

Из всех тюнингованных авто выделяется 30-летняя BMW — чемпион 2016 года в классе Туринг. Владелец ласково называет ее Эмма. Содержать такую гоночную красавицу оказалось недешево, признался хозяин машины.

«Чтобы провести сезон в кольцевых гонках даже в нашем простом классе, [требуется] 500–700 тысяч. С мая по октябрь это 7 этапов. Мы каждый год ее переодеваем, приводим [в порядок] внешний вид, чтобы привлекала зрителей и выглядела отлично», — рассказывает чемпион Санкт-Петербурга по кольцевым гонкам в классе 3300 Павел Коптелов.

Автоинженеры взяли BMW 7-й серии, заменили коробку передач на российскую, поставили большие колеса, и получили, как они сами его называют, «Самолет».

«Мы решили создать автомобиль для активного отдыха, чтобы ездить на охоту, на рыбалку, по лесу», — отмечают участники выставки Георгий Медведев и Тарас Маринич.

И этот странный результат технического эксперимента действительно работает — проверено ФАН-ТВ.