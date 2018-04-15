Россия и Сирия обсуждают создание морского пути Тартус — Севастополь

Москва, 15 апреля. Депутат Государственной думы Дмитрий Белик сообщил, что на встрече российских парламентариев с президентом Сирии Башаром Асадом поднимался вопрос о создании морского пути Тартус-Севастополь.

«Еще раз поднимался вопрос об экономическом сотрудничестве между нашими регионами и о создании морского пути Тартус-Севастополь», — отметил он после встречи российской делегации с лидером САР, передает РИА Новости.

Напомним, ранее сирийский президент заявил, что республика продолжит свое развитие, не обращая никакого внимания на действия Запада. По его словам, на восстановление экономики Сирии необходимо 400 млрд долларов. Кроме того, Асад отметил, что не ждет для работы в Сирии западные нефтегазовые компании: в стране ждут партнеров из РФ, надеясь на их быстрое продвижение.