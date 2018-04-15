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Польша призвала воздержаться от эскалации в Сирии
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    Польша призвала воздержаться от эскалации в Сирии

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    Польша призвала воздержаться от эскалации в Сирии

    Варшава, 15 апреля. В министерстве иностранных дел Польши призвали воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации ситуации в Сирийской республике. Соответствующий комментарий был дан после нанесения США и союзниками ударов по Сирии.

    Как говорится в специальном сообщении польского внешнеполитического ведомства, «Польша призывает удержаться от действий, которые могут привести к эскалации ситуации».

    По словам пресс-секретаря польского МИД Артура Ломпарта, «операцию США и их союзников следует рассматривать в контексте необходимости предотвращения очередных ударов и потребности защитить гражданское население»

    Напомним, что в ночь на 14 апреля коалиция, возглавляемая США, нанесла ракетный удар по гражданским и военным объектам на территории Сирии в ответ на якобы имевшее место применение химического оружия в Восточной Гуте. Известно, что все отравляющие вещества были вывезены и ликвидированы под надзором Организации по запрещению химического оружия. При этом врачи, работающие в сирийском городе Дума, заявили, что к ним не поступило ни одного пациента с симптомами химического отравления.

    Автор: Тимур Румянцев
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