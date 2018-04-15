СМИ: Белый дом готовит новые санкции против России из-за поддержки Сирии

Вашингтон, 15 апреля. В настоящее время в Вашингтоне идут активные обсуждения новых санкций против России. Поводом для новых санкций будет поддержка Кремлем легитимного правительства Сирии в Дамаске.

Информацию о подготовке новых санкций сообщила британская Daily Mail со ссылкой на источники в пресс-службе Белого дома США. Аналогичные сведения распространил через свой Twitter эксперт международной организации Atlantic Council Брайан О'Тул.

«Из сегодняшних материалов пресс-службы Белого дома, — написал О'Тул на своей странице в соцсети — «Мы также намереваемся ввести особые дополнительные санкции против России для того, чтобы ответить на продолжающуюся поддержку Москвой режима Асада, которая дала возможность режиму совершать преступления против сирийского народа».

From today’s WH TPS: “We also intend to impose specific additional sanctions against Russia to respond to Moscow’s ongoing support for the Assad regime, which has enabled the regime’s atrocities against the Syrian people.” https://t.co/TGa0oTKgUy — Brian O'Toole (@brianoftoole) April 14, 2018

Напомним, вчера ночь США и союзники нанесли массированный ракетный удар по объектам в Сирии. Формальным поводом для нападения послужил инцидент в городе Дума, где якобы произошла атака с использованием химоружия, ответственность за которую Вашингтон возложил на Дамаск. При этом нападение произошло за день до того, как в Сирию прибыли эксперты ОЗХО для расследования инцидента в Думе, который, как заявили в Минобороны РФ, является фейком сирийских «Белых касок».