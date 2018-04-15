Меню
Новости Сирии
СМИ: Белый дом готовит новые санкции против России из-за поддержки Сирии
Политика
«Темные тучи нависли» над фундаментальными договорами между Россией и США — МИД РФ
Следующая новость
Загрузка...

    СМИ: Белый дом готовит новые санкции против России из-за поддержки Сирии

    1187

    СМИ: Белый дом готовит новые санкции против России из-за поддержки Сирии

    Вашингтон, 15 апреля. В настоящее время в Вашингтоне идут активные обсуждения новых санкций против России. Поводом для новых санкций будет поддержка Кремлем легитимного правительства Сирии в Дамаске.

    Информацию о подготовке новых санкций сообщила британская Daily Mail со ссылкой на источники в пресс-службе Белого дома США. Аналогичные сведения распространил через свой Twitter эксперт международной организации Atlantic Council Брайан О'Тул.

    «Из сегодняшних материалов пресс-службы Белого дома, — написал О'Тул на своей странице в соцсети — «Мы также намереваемся ввести особые дополнительные санкции против России для того, чтобы ответить на продолжающуюся поддержку Москвой режима Асада, которая дала возможность режиму совершать преступления против сирийского народа».

    Напомним, вчера ночь США и союзники нанесли массированный ракетный удар по объектам в Сирии. Формальным поводом для нападения послужил инцидент в городе Дума, где якобы произошла атака с использованием химоружия, ответственность за которую Вашингтон возложил на Дамаск. При этом нападение произошло за день до того, как в Сирию прибыли эксперты ОЗХО для расследования инцидента в Думе, который, как заявили в Минобороны РФ, является фейком сирийских «Белых касок».

    СМИ: Белый дом готовит новые санкции против России из-за поддержки Сирии

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Теперь мы видим, кто отстает: Асад после удара в Сирии заявил о превосходстве советского оружия над американским

    Теперь мы видим, кто отстает: Асад после удара в Сирии заявил о превосходстве советского оружия над американским

    12:09   15 Апреля 2018
    23100
    Путин: Новые вызовы на международной арене повышают востребованность ЛАГ

    Путин: Новые вызовы на международной арене повышают востребованность ЛАГ

    11:50   15 Апреля 2018
    2512
    Немецкий эксперт считает, что удар по Сирии выявил военную недееспособность Евросоюза

    Немецкий эксперт считает, что удар по Сирии выявил военную недееспособность Евросоюза

    7:16   15 Апреля 2018
    18540
    Пушков объяснил, почему страны НАТО одобрили удары США по Сирии

    Пушков объяснил, почему страны НАТО одобрили удары США по Сирии

    6:29   15 Апреля 2018
    8346