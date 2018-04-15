Сирия продолжит развиваться, несмотря на агрессию Запада — Асад

Дамаск, 15 апреля. Сирийский президент Башар Асад заявил, что республика продолжит свое развитие, не обращая никакого внимания на действия Запада. Об этом рассказал в воскресенье депутат Государственной думы России Дмитрий Саблин по окончании встречи российской делегации с сирийским главой.

«Наше сотрудничество должно противостоять агрессивной политике Запада. Сирия продолжит свое развитие, не обращая внимания на действия Запада», — процитировал депутат Асада.

Ранее Асад сообщил, что на восстановление экономики Сирии необходимо 400 млрд долларов.

Делегация России во главе с координатором группы по связям с парламентом Сирии Дмитрием Саблиным прибыла в сирийскую столицу в минувшую пятницу, 13 апреля, до этого депутаты РФ побывали в сирийских Хомсе и Пальмире.

Напомним, 14 апреля США и их союзники нанесли массированный ракетный удар по Сирии. По данным Минобороны РФ, вооруженные силы США, Британии и Франции выпустили по САР более 100 ракет. Сирийская система ПВО смогла ликвидировать 71 ракету противника.

Ряд стран выступил против агрессивных действий коалиции США. Глава российского государства Владимир Путин осудил действия США, отметив, что Запад такими действиями помогает террористам и бандитским формированиям.