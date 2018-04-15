Удар по Сирии продиктован желанием показать, что США «еще в игре» — Кисляк

Москва, 15 апреля. Нанесенный ракетный удар по гражданским и военным объектам на территории Сирии является попыткой Вашингтона, который теряет свое лидерство на международной арене, продемонстрировать, что США «еще в игре». Об этом заявил бывший чрезвычайный и полномочный посол России в США Сергей Кисляк в эфире телеканала «Россия 24».

В том, что США нанесли ракетный удар, нет ничего неожиданного, заявил Сергей Кисляк.

«Дата и причины, которые были надуманны, может быть, и были непредсказуемые, а линия — вряд ли, потому что американцы понимали, что они теряют лидирующую позицию в мире», — заявил Кисляк.

Российский дипломат высказал мнение, что нанесение ракетного удара по территории Сирийской арабской республики, «скорее всего», было продиктовано не тем, что в Сирии якобы было применено химическое оружие в Восточной Гуте, а желанием показать, что «США еще в игре».

Кисляк также добавил, что последствия внутренней политики в Штатах частично повлияли на решение американского лидера Дональда Трампа по поводу нанесения ракетного удара по Сирии.

Напомним, что в ночь на 14 апреля коалиция, возглавляемая США, нанесла ракетный удар по гражданским и военным объектам на территории Сирии в ответ на якобы имевшее место применение химического оружия в Восточной Гуте. Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари заявил, что организаторы инсценировки в сирийской Думе, которая была использована в качестве предлога для нанесения ударов, были арестованы. Об этом он заявил на экстренном заседании Совбеза ООН. Ранее Россия и Сирия не раз говорили, что удар по Думе с применением химоружия был сымитирован.

Российский президент Владимир Путин назвал действия США агрессией и подчеркнул, что таким образом они помогают террористам.