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Новости Сирии
Реакция британцев на удар по Сирии: Мэй не поддержали
Новости Сирии
Реакция британцев на удар по Сирии: Мэй не поддержали
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    Реакция британцев на удар по Сирии: Мэй не поддержали

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    Реакция британцев на удар по Сирии: Мэй не поддержали

    Лондон, 15 апреля. Решение главы правительства Великобритании Терезы Мэй нанести удар по Сирии поддерживают всего 28 процентов граждан страны. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного BMG Research.

    По подсчетам социологов, 36% опрошенных не поддержали решение Мэй об ударах по САР, а 26% британцев затруднились ответить на вопрос.

    Кроме того, 11% респондентов выбрали пункт «не знаю». Отмечается, что в опросе участвовали 1 562 человека.

    Напомним, в ночь на 14 апреля (04.11 по московскому времени) Соединенные Штаты, Великобритания и Франция нанесли удар крылатыми ракетами по территории Сирии. В министерстве обороны России сообщили, что коалиция США выпустила более 100 ракет, 71 из них отразили сирийские системы ПВО советского производства, которые были выпущены более 30 лет назад.

    В дипломатическом ведомстве России назвали действия ВС тройки стран «грубым и наглым нарушением норм международного права».

    Президент РФ Владимир Путин осудил действия коалиции США, подчеркнув, что таким способом Вашингтон, Лондон и Париж только помогают террористам.

    Ранее президент Сирии Башар Асад после удара в САР заявил о превосходстве советского оружия над американским.

    Автор: Дана Балан
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