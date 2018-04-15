Военкор в Сирии объяснил «диванным экспертам», где искать обломки сбитых американских ракет

Дамаск. 15 апреля. Военный корреспондент газеты «Комсомольская правда» Александр Коц ответил «диванным экспертам», усомнившимся, что сирийская ПВО накануне действительно сбила большинство «Томагавков», выпущенных по Сирии вооруженными силами США, Британии и Франции.

По данным Минобороны РФ, всего США и союзники выпустили по Сирии более 100 крылатых ракет, 71 из них была сбита при подлете к целям. сирийская система ПВО отразила ракетные удары коалиции США советскими ракетам, которые были выпущены более 30 лет назад. Сегодня президент САР Башар Асад на встрече с российскими парламентариями положительно отозвался о русском оружии и отметил его превосходство над западным.

«Диванные эксперты, приезжайте в Сирию (для россиян без визы), я вам на карте покажу примерные (квадраты 50 на 50 км) районы в горах и пустыне, над которыми были сбиты ракеты, ищите обломки. Или вы думаете они прямо на взлетку падают маркировкой кверху, чтобы удобней было сфотать?» — с сарказмом написал Коц в своем микроблоге в Twitter.

Диванные эксперты, приезжайте в Сирию (для россиян без визы), я вам на карте покажу примерные (квадраты 50 на 50 км) районы в горах и пустыне, над которыми были сбиты ракеты, ищите обломки. Или вы думаете они прямо на взлетку падают маркировкой кверху, чтобы удобней было сфотать? pic.twitter.com/0FiH6mNQgr — Александр Коц (@sashakots) April 15, 2018

Напомним, ракетная атака международной коалиции на Сирию произошла в ночь на субботу, 14 апреля. В результате пострадали трое мирных жителей Хомса. Часть снарядов упали в Дамаске, одна ракета, по данным постпреда Сирии при ООН, попала в школьный класс.