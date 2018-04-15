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Джонсон оценил вероятность нового удара Британии по Сирии
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    Джонсон оценил вероятность нового удара Британии по Сирии

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    Джонсон оценил вероятность нового удара Британии по Сирии

    Лондон, 15 апреля. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что британские власти в настоящий момент не рассматривают возможности нанесения нового удара по Сирийской республике.

    «На данный момент не обсуждается предложений о новых атаках, так как, слава Богу, режим [президента Сирии Башара] Асада пока не настолько глуп, чтобы осуществить еще одно нападение с использованием химоружия», — сказал глава МИД, отвечая на вопрос, будут ли нанесены новые удары по СА в случае, если Дамаск снова применит химическое оружие.

    В ответ на следующий вопрос, что предпримет Британия, если подобная атака все-таки произойдет, министр сказал следующее: «Тогда мы очевидным образом изучим вместе с нашими союзниками, какие у нас имеются варианты».

    В субботу утром США вместе со своими союзниками нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химоружия. Ранее Дамаск обвинили в том, что якобы сирийские военные нанесли удар с применением химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте. При этом врачи, работающие в Думе, заявили, что к ним не поступило ни одного пациента с симптомами химического отравления. Также известно, что все отравляющие вещества были вывезены и ликвидированы под надзором Организации по запрещению химического оружия.

    Автор: Тимур Румянцев
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