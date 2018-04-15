Меню
Украина
Киев хочет наложить санкции на каждого, кто строил Крымский мост
Новости Сирии
Реакция британцев на удар по Сирии: Мэй не поддержали
Следующая новость
Загрузка...

    Киев хочет наложить санкции на каждого, кто строил Крымский мост

    33

    Киев хочет наложить санкции на каждого, кто строил Крымский мост

    Киев, 15 апреля. В настоящее время, когда проект создания Крымского моста близится к завершению, киевская власть решила, за неимением лучших возможностей, противостоять его созданию, составив санкционный список строительных компаний, участвовавших в его постройке. О списке рассказал глава украинского министерства инфраструктуры Владимир Омелян.

    В настоящее время Киев, по словам Омеляна, фиксирует всех участников строительства, чтобы потом передать эти списки своим союзникам, запрашивая о включении строительных операторов в черные списки.

    «Что касается самой техники, здесь вопрос другой. Если это были прямые контакты, мы реагируем. А если были закупки из третьих-четвертых рук, реагировать сложнее, поскольку это не был прямой контакт с производителем», — отмечает Омелян.

    Киев хочет наложить санкции на каждого, кто строил Крымский мост

    Оговорка про технику вполне понятна — в ходе строительства Крымского моста используется техника ведущих мировых производителей из самых разных стран мира — а соответственно, вводить санкции против производителей техники из США, Германии или Японии, только потому, что она была использована для постройки неугодного Киеву проекта, невыгодно для Украины.

    Напомним, в настоящее время строители Крымского моста приступили к нанесению дорожной разметки на его полотно. Полноценный запуск движения по мосту запланирован на осень 2018 года.

    Киев хочет наложить санкции на каждого, кто строил Крымский мост

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Теперь мы видим, кто отстает: Асад после удара в Сирии заявил о превосходстве советского оружия над американским

    Теперь мы видим, кто отстает: Асад после удара в Сирии заявил о превосходстве советского оружия над американским

    12:09   15 Апреля 2018
    2899
    Путин: Новые вызовы на международной арене повышают востребованность ЛАГ

    Путин: Новые вызовы на международной арене повышают востребованность ЛАГ

    11:50   15 Апреля 2018
    939
    Немецкий эксперт считает, что удар по Сирии выявил военную недееспособность Евросоюза

    Немецкий эксперт считает, что удар по Сирии выявил военную недееспособность Евросоюза

    7:16   15 Апреля 2018
    13130
    Пушков объяснил, почему страны НАТО одобрили удары США по Сирии

    Пушков объяснил, почему страны НАТО одобрили удары США по Сирии

    6:29   15 Апреля 2018
    5546