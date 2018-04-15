Киев хочет наложить санкции на каждого, кто строил Крымский мост

Киев, 15 апреля. В настоящее время, когда проект создания Крымского моста близится к завершению, киевская власть решила, за неимением лучших возможностей, противостоять его созданию, составив санкционный список строительных компаний, участвовавших в его постройке. О списке рассказал глава украинского министерства инфраструктуры Владимир Омелян.

В настоящее время Киев, по словам Омеляна, фиксирует всех участников строительства, чтобы потом передать эти списки своим союзникам, запрашивая о включении строительных операторов в черные списки.

«Что касается самой техники, здесь вопрос другой. Если это были прямые контакты, мы реагируем. А если были закупки из третьих-четвертых рук, реагировать сложнее, поскольку это не был прямой контакт с производителем», — отмечает Омелян.

Ого ворка про технику вполне понятна — в ходе строительства Крымского моста используется техника ведущих мировых производителей из самых разных стран мира — а соответственно, вводить санкции против производителей техники из США, Германии или Японии, только потому, что она была использована для постройки неугодного Киеву проекта, невыгодно для Украины.

Напомним, в настоящее время строители Крымского моста приступили к нанесению дорожной разметки на его полотно. Полноценный запуск движения по мосту запланирован на осень 2018 года.