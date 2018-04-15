15 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Минтранс России работает над ответом на санкции США.

США, Британия и Франция передали в Совбез ООН свой проект резолюции по Сирии США, Великобритания и Франция передали членам Совета Безопасности ООН свой проект резолюции по Сирии, касающейся вопроса химического оружия. Сообщается, что в документе, подготовленном французской делегацией, осуждаются все случаи применения химического оружия в Сирии. Также проект предполагает создание «независимого механизма для расследования» таких инцидентов, «основанного на принципах объективности и профессионализма». Кроме того, авторы проекта потребовали установления «прочного перемирия» и проведения гуманитарных операций. Переговоры начнутся в понедельник 16 апреля.

Крупнейший аэропорт Торонто отменил более 400 рейсов из-за ледяного дождя и тумана Ледяной дождь и туман парализовали работу аэропорта «Пирсон» – крупнейшего в Торонто. В результате непогоды оказались сорваны порядка 500 прибывающих и вылетающих рейсов. Представители аэропорта в официальном Twitter-аккаунте извинились перед пассажирам за изменения в расписании, связанными с ледяными дождями. В Торонто и пригородах обледенение дорожного полотна стало причиной более 550 ДТП за прошедшие сутки. Университеты и колледжи отменяют занятия.

Один рабочий оказался под завалом при обрушении в ростовской шахте «Дальняя» Один человек может находиться под завалами после обрушения в шахте «Дальняя» в Ростовской области. Сейчас на месте происшествия работают два отделения горноспасателей. ЧП произошло в Красносулинском районе. Шахта относится к ОАО «Донской антрацит». По данным источника в экстренных службах региона, монтируемая в забое кровля рухнула на глубине 800 метров. На поверхность выведены трое рабочих, находившихся под землей.