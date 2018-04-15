Дети Асада отдохнули в «Артеке» и узнали, когда построят Крымский мост

Дамаск, 15 апреля. Дети президента Сирии Башар Асад рассказал, что его дети в прошлом году отдыхали в лагере «Артек» в Крыму. После этого, по его словам, они стали лучше понимать Россию, а недавно рассказали ему о скором завершении строительства Крымского моста.

Вопрос о детях и молодежи президент САР затронул на встрече с российскими парламентариями, сообщил депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

«Мы хотели бы в первую очередь сосредоточиться на работе с молодежью. Мои дети в прошлом году отдыхали в «Артеке». После этого они стали лучше понимать Россию. На днях они рассказали мне, что скоро будет завершено строительство Крымского моста», — процитировал он слова Асада.

Напомним, о том, что дети из Сирии отдохнут в Крыму Саблин сообщал еще в мае прошлого года. Он уточнил тогда, что речь идет идет об учениках школы-интерната для детей погибших сирийских военных.