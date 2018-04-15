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Асад назвал сумму, необходимую для восстановления Сирии
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    Асад назвал сумму, необходимую для восстановления Сирии

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    Асад назвал сумму, необходимую для восстановления Сирии

    Дамаск, 15 апреля. Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад в ходе встречи с делегацией Российской Федерации в Дамаске заявил, что на восстановление сирийской экономики необходимо 400 млрд долларов. Об этом в воскресенье рассказал глава делегации, руководитель группы Государственной думы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин.

    Саблин подчеркнул, что, по словам Асада, на восстановление экономической отрасли САР понадобится до 15 лет, передает ТАСС.

    «Важная тема — восстановление инфраструктуры, это будет стоить не меньше чем 400 млрд долларов, на это понадобится 10–15 лет», — процитировал депутат Асада.

    Кроме того, Асад заявил, что не ждет для работы в Сирии западные нефтегазовые предприятия.

    Ранее президент Сирии Башар Асад принял предложение РФ посетить Югру.

    Автор: Дана Балан
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