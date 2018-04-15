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«Замах на рубль, удар на копейку»: политолог рассказал, как удар в Сирии стал для США «позором»
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    «Замах на рубль, удар на копейку»: политолог рассказал, как удар в Сирии стал для США «позором»

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    «Замах на рубль, удар на копейку»: политолог рассказал, как удар в Сирии стал для США «позором»

    Москва, 15 апреля. Политолог Сергей Михеев жестко прокомментировал удар коалиции, которую возглавляют США, по гражданским и военным объектам на территории Сирийской арабской республики. По его словам, действия Вашингтона после «всех ультиматумов» выглядят довольно позорно.

    «После всех этих ультиматумов действия американцев выглядят довольно позорно. У нас это называется так: замах на рубль, удар на копейку. То есть они явно испугались жестких предупреждений со стороны России», — заявил политолог.

    Михеев отметил, что США «уже не могли совсем ничего не предпринять, ну и поэтому решили сымитировать». По мнению эксперта, дальше все перейдет в сферу «информационной войны, как обычно», сообщает «Царьград». Также Сергей Михеев добавил, что США и их союзники «будут представлять это[ракетный удар] как грандиозное достижение, мощнейшую военную операцию».

    «Замах на рубль, удар на копейку»: политолог рассказал, как удар в Сирии стал для США «позором»

    Напомним, в ночь на субботу США и их союзники нанесли ракетный удар по Сирии в ответ на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийском городе Дума. Однако известно, что все отравляющие вещества были вывезены и ликвидированы под надзором Организации по запрещению химического оружия.

    Президент России Владимир Путин назвал действия США агрессией и подчеркнул, что действия Вашингтона «несут страдания мирному населению, по сути потакают террористам».

    Автор: Дарья Смолина
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