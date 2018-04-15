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Пентагон опубликовал видео запуска «Томагавка» по Сирии с подводной лодки
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    Пентагон опубликовал видео запуска «Томагавка» по Сирии с подводной лодки

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    Пентагон опубликовал видео запуска «Томагавка» по Сирии с подводной лодки

    Вашингтон, 15 апреля. Министерство обороны США опубликовало видеозапись запуска ракеты «Томагавк» по Сирии.

    Как сообщает подпись к видеозаписи, на видео ракету запускает подводная лодка USS Jonh Warner из акватории Средиземного моря. Действие происходит 14 апреля. 

    Видеозапись представлена в черно-белом изображении — вероятно, это картинка с фотоумножителя в перископе подводной лодки, поскольку массированный ракетный удар по Сирии наносился ночь, около 4 часов утра.

    Напомним, в ударе по объектам военной и научной инфраструктуры в Сирии участвовали эсминцы ВМС США в Средиземном море, корабли в Красном море, а также авиация США, Франции и Великобритании. В общей сложности было запущено более сотни ракет, из которых сирийским средствам ПВО удалось перехватить 71 штуку. В результате атаки было всего три пострадавших, однако некоторые из объектов в Сирии получили серьезные повреждения.

    Автор: Валентин Меликов
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