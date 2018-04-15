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Асад: Сирия ждет российские, а не западные компании для работы в нефтегазовой сфере
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    Асад: Сирия ждет российские, а не западные компании для работы в нефтегазовой сфере

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    Асад: Сирия ждет российские, а не западные компании для работы в нефтегазовой сфере

    Дамаск, 15 апреля. Президент Сирии Башар Асад на встрече с российскими парламентариями заявил, что не ждет для работы в Сирии западные нефтегазовые компании. По его словам, в стране ждут партнеров из РФ, надеясь на их быстрое продвижение. Об этом рассказал глава делегации, руководитель группы Госдумы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин.

    Асад также напомнил, что этот вопрос он обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. «Мы не ждем здесь западные компании, особенно в нефтегазовой сфере. Я говорил об этом с президентом Путиным в Сочи, мы хотим, чтобы здесь работали российские компании, надеемся на их быстрое продвижение», — сообщил лидер Сирии.

    Напомним, 12 апреля о своей готовности содействовать проектам компаний из РФ, в частности, на территории крупного промышленного города Хассия,заявил губернатор сирийского Хомса Таляль Барази.

    В ходе визита участники делегации РФ посетили различные предприятия тяжелой промышленности, расположенные в этом городе. «Конечно, в этой сфере мы готовы отдать приоритет нашим друзьям и партнерам из России, поскольку первый баррель нефти в Сирии был добыт советскими компаниями, а затем российские компании строили все наши нефтяные месторождения», — заявил тогда гендиректор концерна «WDRVM» Валид Ильяс.

    Он также отметил, что двумя неделями ранее побывал в РФ, где встретился с российскими бизнесменами и увидел их «большую заинтересованность в работе в Сирии».

     

     

    Автор: Алексей Громов
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