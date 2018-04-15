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Асад: Сирия будет рада использовать опыт РФ в организации выборов
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    Асад: Сирия будет рада использовать опыт РФ в организации выборов

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    Асад: Сирия будет рада использовать опыт РФ в организации выборов

    Дамаск, 15 апреля. Президент Сирии Башар Асад высоко оценил многопартийную систему в России и в ходе встречи с делегацией Госдумы РФ заявил, что САР может использовать опыт России в проведении многопартийных выборов. Об этом рассказал журналистам депутат Сергей Железняк.

    По словам Железняка, в вопросе о партийной системе Асад особо обратил внимание на то, что Россия является многоконфессиональной страной.

    «Мы были бы рады использовать опыт партийной и парламентской работы РФ, особенно в организации многопартийных выборов, тем более что Россия — многоконфессиональное государство», — привел Железняк слова Асада в беседе с журналистами.

    Асад: Сирия будет рада использовать опыт РФ в организации выборов

    Напомним, делегация Госдумы РФ и губернатор Югры Наталья Комарова в настоящее время находятся с визитом в Сирии, где они посетили Хомс и передали гуманитарную помощь в восстановленную после бомбардировок школу.

    Автор: Валентин Меликов
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