Показали силу и ушли: «немощный» удар по Сирии выдал страх США перед Россией

Завтра Совбез ООН рассмотрит внесенный США, Великобританией и Францией проект резолюции по Сирии. Константин Блохин, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, уверен, что он будет заблокирован точно так же, как вчера была заблокирована российская резолюция, осуждающая удары по САР.

Ученый-американист напомнил, что постоянными членами Совета безопасности ООН являются пять стран: Китай, Россия, США, Великобритания и Франция. И решения принимаются только в том случае, если голоса этих пяти стран совпадают.

«Полагаю, что Францию подключили к бомбардировке Сирии для того, чтобы в Совбезе ООН Россия была в меньшинстве даже при поддержке Китая. И ничего удивительного, что западные страны, участвовавшие в бомбардировке Сирии 14 апреля, заблокировали нашу позицию, осуждающую эти действия. Своей резолюцией они будут пытаться их оправдать», — заметил Константин Блохин в беседе с Федеральным агентством новостей.

Проект западной резолюции по Сирии, в которой идет речь о независимом расследовании «химатаки» в Думе, утверждает тем самым, что она все-таки была, а это, считает эксперт, очередное лукавство Запада, против которого будет выступать Россия.

«США и их союзники начали бомбить Сирию за день до того, как там должны были начать работу специалисты Организации по запрещению химического оружия. То есть, нанеся удар, коалиция перечеркнула планы ОЗХО выяснить, была ли «химатака» в Сирии и причастен ли к ней Башар Асад. Западу не нужно честное расследование, ему нужно, чтобы мировая общественность считала злом Россию, которая применяет против своих врагов химоружие в Солсбери, и союзники которой так же используют запрещенные отравляющие вещества — что Сирия, что Иран. При этом Запад пытается выставить себя борцом с этим злом, победителем. Но то, что он сделал в Сирии вчера, — это тактическая победа, но стратегическое поражение в долгосрочной перспективе», — заявил Константин Блохин.

Американист напомнил, что Вашингтону всегда очень важно «сохранить лицо при поражении».

«Вспомнить тот же самый Вьетнам. Произошедшая бомбежка Сирии, при которой было минимальное число жертв и пострадавших, и при которой США намеренно избежали столкновения с Россией, показывает страх Вашингтона перед Москвой. Тем не менее, американцы сейчас выставляют себя эдакими победителями, борцами с теми, кто якобы применяет химоружие против своего народа. И это такое сохранение лица, чтобы потом иметь обоснования для свертывания своих позиций или даже ухода из Сирии. Мол, мы победили и ушли. Помните, Трамп говорил, что США скоро покинут САР? Вряд ли он сказал это просто так», — полагает Константин Блохин.

Эксперт подчеркнул, что если бы США и их союзники бомбили Сирию всерьез, то избежать столкновения с Россией им бы не удалось, и это бы втянуло бы их в длительный конфликт, чего им явно не надо.

«А тут они показали силу и ушли. Но тот факт, что большинство американских ракет были сбиты устаревшим сирийским вооружением советского периода, демонстрирует не мощь, немощь США. Как они собираются воевать с такими технологическими державами, как Россия и Китай, в будущем. Тем более на два фронта?» — добавил американист.

Возвращаясь к проекту резолюции по Сирии, которую внесли в Совбез ООН США, Британия и Франция, Константин Блохин выразил уверенность, что Россия ее заблокирует.