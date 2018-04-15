Допустил ошибку: РФС рассмотрит работу показавшего Смолову желтую карточку арбитра

Москва, 15 апреля. Контрольно-квалификационная комиссия Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит действия судьи Артема Чистякова, который работал на встрече чемпионата России между «Краснодаром» и тульским «Арсеналом» и показал форварду краснодарцев Федору Смолову желтую карточку. Об этом в воскресенье сообщил глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский.

По словам источника, арбитр ошибся и не назначил 11-метровый, передает РИА Новости.

«Судья, к сожалению, допустил ошибку и вместо назначения пенальти усмотрел в действиях Смолова симуляцию. С большим сожалением мы должны признать, что это было ошибочное решение… Ситуация будет рассмотрена на заседание контрольно-квалификационной комиссии РФС, чтобы окончательно поставить все точки над i», — резюмировал Будогосский.

Он также добавил, что регламент не предусматривает отмену карточки, однако, возможно, есть какие-то лазейки.

«Что касается того, может ли быть отменена карточка, то регламент этого не предусматривает, но может, есть какие-то нюансы», — уточнил он.

Напомним, «Краснодар» в минувшую субботу во время 26-го тура РФПЛ на своем поле разгромил тульский «Арсенал» со счетом 3:0. Смолов на 34-й минуте получил желтую карточку, которая стала для нападающего четвертой в текущем сезоне. Таким образом, футболист не выйдет на поле в матче с московским ЦСКА.