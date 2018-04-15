Теперь мы видим, кто отстает: Асад после удара в Сирии заявил о превосходстве советского оружия над американским

Дамаск, 15 апреля. Сирийский глава Башар Асад положительно отозвался о русском оружии и отметил его превосходство над западным. Об этом в воскресенье сообщил депутат Госдумы РФ Сергей Железняк по результатам встречи российской делегации с Асадом.

«С точки зрения президента это была агрессия, и мы эту позицию разделяем. Он высоко отозвался о российском оружии, показавшем превосходство над оружием агрессоров», — рассказал российский депутат.

Железняк напомнил, что сирийская система ПВО отразила ракетные удары коалиции США советскими ракетам, которые были выпущены более 30 лет назад, передает РИА Новости.

«С 90-х годов в американских фильмах показывают, что российское оружие «отсталое». А на сегодняшний день мы видим, кто действительно отстает», — процитировал депутат Госдумы России Дмитрий Саблин слова сирийского президента.

Согласно информации оборонного ведомства РФ, в прошлую субботу по Сирии был нанесен ракетный удар самолетами и кораблями коалиции США. По данным ведомства, из 103 выпущенных крылатых ракет сирийские средства ПВО сбили 71.

Президент РФ Владимир Путин осудил действия США, Франции и Великобритании, решительно подчеркнув, что данными действиями коалиция США только помогает террористам.