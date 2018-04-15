Меню
Новости Сирии
Асад принял предложение России посетить Югру
Новости Сирии
Реакция британцев на удар по Сирии: Мэй не поддержали
Следующая новость
Загрузка...

    Асад принял предложение России посетить Югру

      /  Обновлено: 
    1561

    Асад принял предложение России посетить Югру

    Ханты-Мансийск, 15 апреля. Президент Сирии Башар Асад на встрече с делегацией РФ принял предложение посетить Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО). Об этом сообщил в воскресенье депутат Госдумы Сергей Железняк по итогам встречи российской делегации с сирийским главой.

    Железняк рассказал, что Асад выразил желание лучше узнать данный российский регион и его жителей.

    В ходе встречи Асад сообщил губернатору ХМАО Наталье Комаровой, что «был бы очень рад посетить регион».

    «Я бы хотел лучше узнать людей и регион, где они живут», — привел Железняк слова президента Сирийской Арабской Республики.

    Ранее Асад назвал сумму, необходимую для восстановления экономики САР.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Теперь мы видим, кто отстает: Асад после удара в Сирии заявил о превосходстве советского оружия над американским

    Теперь мы видим, кто отстает: Асад после удара в Сирии заявил о превосходстве советского оружия над американским

    12:09   15 Апреля 2018
    6512
    Путин: Новые вызовы на международной арене повышают востребованность ЛАГ

    Путин: Новые вызовы на международной арене повышают востребованность ЛАГ

    11:50   15 Апреля 2018
    1219
    Немецкий эксперт считает, что удар по Сирии выявил военную недееспособность Евросоюза

    Немецкий эксперт считает, что удар по Сирии выявил военную недееспособность Евросоюза

    7:16   15 Апреля 2018
    13690
    Пушков объяснил, почему страны НАТО одобрили удары США по Сирии

    Пушков объяснил, почему страны НАТО одобрили удары США по Сирии

    6:29   15 Апреля 2018
    5833