Асад принял предложение России посетить Югру

Ханты-Мансийск, 15 апреля. Президент Сирии Башар Асад на встрече с делегацией РФ принял предложение посетить Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО). Об этом сообщил в воскресенье депутат Госдумы Сергей Железняк по итогам встречи российской делегации с сирийским главой.

Железняк рассказал, что Асад выразил желание лучше узнать данный российский регион и его жителей.

В ходе встречи Асад сообщил губернатору ХМАО Наталье Комаровой, что «был бы очень рад посетить регион».

«Я бы хотел лучше узнать людей и регион, где они живут», — привел Железняк слова президента Сирийской Арабской Республики.

Ранее Асад назвал сумму, необходимую для восстановления экономики САР.