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Уже заняли позиции: СМИ узнали о готовности Британии атаковать Россию в киберпространстве
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    Уже заняли позиции: СМИ узнали о готовности Британии атаковать Россию в киберпространстве

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    Уже заняли позиции: СМИ узнали о готовности Британии атаковать Россию в киберпространстве

    Лондон, 15 апреля. Британские спецслужбы намерены атаковать российские компьютерные сети в ответ на «кибератаки», направленные против объектов Соединенного Королевства. Об этом пишет британское издание Sunday Times со ссылкой на источники в структурах безопасности.

    По данным газеты, центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) и военное ведомство страны готовы пропорционально ответить и заняли позиции в компьютерных сетях целей в Российской Федерации.

    Издание отмечает, что британские эксперты «уже заняли свои позиции».

    Кроме того, как отмечают авторы материала, официальный Лондон предупредил главные объекты инфраструктуры страны, в том числе системы здравоохранения, об угрозе хакерских атак.

    Источник также сообщил, что британские власти ожидают распространения в Интернете компромата на членов британского кабинета министров, парламентариев и других высокопоставленных чиновников.

    Автор: Дана Балан
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