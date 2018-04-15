Уже заняли позиции: СМИ узнали о готовности Британии атаковать Россию в киберпространстве

Лондон, 15 апреля. Британские спецслужбы намерены атаковать российские компьютерные сети в ответ на «кибератаки», направленные против объектов Соединенного Королевства. Об этом пишет британское издание Sunday Times со ссылкой на источники в структурах безопасности.

По данным газеты, центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) и военное ведомство страны готовы пропорционально ответить и заняли позиции в компьютерных сетях целей в Российской Федерации.

Издание отмечает, что британские эксперты «уже заняли свои позиции».

Кроме того, как отмечают авторы материала, официальный Лондон предупредил главные объекты инфраструктуры страны, в том числе системы здравоохранения, об угрозе хакерских атак.

Источник также сообщил, что британские власти ожидают распространения в Интернете компромата на членов британского кабинета министров, парламентариев и других высокопоставленных чиновников.