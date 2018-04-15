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«Халтурный обман»: создатель «Новичка» прокомментировал легенду Лондона о «деле Скрипаля»
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    «Халтурный обман»: создатель «Новичка» прокомментировал легенду Лондона о «деле Скрипаля»

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    «Халтурный обман»: создатель «Новичка» прокомментировал легенду Лондона о «деле Скрипаля»

    Москва, 15 апреля. По словам одного из создателей советского боевого нервно-паралитического агента «Новичок» Леонида Ринка, вся ситуация вокруг инцидента в Солсбери, где был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, выглядит как «обман, и обман халтурный». Об этом, в частности, говорят выводы расследования ОЗХО, где заявили о том, что Скрипали были отравлены чистым веществом.

    Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что сотрудничающая с ОЗХО швейцарская лаборатория Шпиц определила вещество, обнаруженное в образцах, полученных от Скрипалей, как BZ — нервно-паралитический агент, стоявший на вооружении стран НАТО и никогда не производившийся в Советском Союзе и России.

    По мнению Ринка, Сергей и Юлия Скрипаль не могли быть отравлены «Новичком» — тем более в чистом виде.

    «Если найдено какое-то чистое вещество, это уже не «Новичок», — подчеркнул специалист по химоружию в беседе с РИА Новости. — Если бы в той гелеобразной субстанции, которую британцы нашли на ручке двери дома Скрипалей, было чистое вещество «Новичок», Скрипали не отошли бы от этой двери и на 50 метров. Они погибли бы тут же».

    «Халтурный обман»: создатель «Новичка» прокомментировал легенду Лондона о «деле Скрипаля»

    Он отметил, что «Новичок» является сложносоставным веществом, компоненты которого разлагаются по-разному — в результате у британских химиков и химиков ОЗХО не было никакой возможности выявить «чистое вещество», как об этом заявили в ОЗХО.

    «Британцы говорят, что Скрипали очень быстро идут на поправку, но никому не дают посмотреть на них, никто не берет у них интервью, никто не предоставляет для оценки специалистов пробы их крови. Это говорит о том, что вся ситуация со Скрипалями обман, и обман халтурный», — заявил Ринк.

    Автор: Валентин Меликов
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