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Путин: Новые вызовы на международной арене повышают востребованность ЛАГ
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    Путин: Новые вызовы на международной арене повышают востребованность ЛАГ

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    Путин: Новые вызовы на международной арене повышают востребованность ЛАГ
    Москва, 15 апреля. Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России  развивать взаимодействие со странами Лиги арабских государств для обеспечения региональной безопасности.

    Приветствие членам ЛАГ опубликовала сегодня пресс-служба Кремля. Сегодня организация проводит саммит в городе Дахран в Саудовской Аравии. В своем обращении Путин подчеркнул, что после разгрома террористов в Сирии и Ираке совместными усилиями можно активизировать процесс политического урегулирования в регионе, а также способствовать решению важных гуманитарных задач.

    «Эти вызовы требуют от международного сообщества скоординированных коллективных усилий и, несомненно, повышают востребованность таких многосторонних структур, как Лига арабских государств», — заявил лидер российского государства.

    Как сообщалось ранее, особое внимание на заседании саммита ЛАГ уделят положению дел в Сирии после ракетных обстрелов вооруженными силами США, Британии и Франции. Ранее в поддержку действий Вашингтона и союзников выступили Катар, Саудовская Аравия, а также другие члены ССАГПЗ (Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива).  Ливан, Алжир и Ирак военную агрессию осудили.

    Напомним, ракетная атака коалиции на Сирию произошла в ночь на 14 апреля. В период с 03.42 до 05.10 было выпущено более 100 ракет, 71 одна из них была сбита силами сирийской ПВО.

    Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, находящегося на переднем крае борьбы с терроризмом.

    Автор: Алексей Громов
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