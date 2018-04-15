Путин: Новые вызовы на международной арене повышают востребованность ЛАГ



Москва, 15 апреля. Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России развивать взаимодействие со странами Лиги арабских государств для обеспечения региональной безопасности.

Приветствие членам ЛАГ опубликовала сегодня пресс-служба Кремля. Сегодня организация проводит саммит в городе Дахран в Саудовской Аравии. В своем обращении Путин подчеркнул, что после разгрома террористов в Сирии и Ираке совместными усилиями можно активизировать процесс политического урегулирования в регионе, а также способствовать решению важных гуманитарных задач.

«Эти вызовы требуют от международного сообщества скоординированных коллективных усилий и, несомненно, повышают востребованность таких многосторонних структур, как Лига арабских государств», — заявил лидер российского государства.

Как сообщалось ранее, особое внимание на заседании саммита ЛАГ уделят положению дел в Сирии после ракетных обстрелов вооруженными силами США, Британии и Франции. Ранее в поддержку действий Вашингтона и союзников выступили Катар, Саудовская Аравия, а также другие члены ССАГПЗ (Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива). Ливан, Алжир и Ирак военную агрессию осудили.

Напомним, ракетная атака коалиции на Сирию произошла в ночь на 14 апреля. В период с 03.42 до 05.10 было выпущено более 100 ракет, 71 одна из них была сбита силами сирийской ПВО.

Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, находящегося на переднем крае борьбы с терроризмом.