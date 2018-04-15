«Все, доскакались»: завод «Антонов» в Саудовской Аравии поставит крест на авиапромышленности Украины

Москва, 15 апреля. Четвертый премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал, как завод «Антонов» в Саудовской Аравии поставит крест на авиационной промышленности Украины. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Он напомнил, что киевское руководство преподносит в качестве «достижения» якобы достигнутые соглашения с Эр-Риядом о строительстве там завода по производству линейки пассажирских лайнеров «Антонов» и о создании сервисного центра по обслуживанию самолетов типа «Ан» в столице Белоруссии.

«Ну, во-первых, все это пока разговоры. А если говорить серьезно, то это окончательный крест на нашей авиационной отрасли. За 4 года (2014–2018 годы) корпорация «Антонов» выпустила всего один самолет. Это уже не завод, а штучное производство», — заявил Азаров.

Он также заявил, что не верит в то, что Киев построит авиационный завод в Саудовской Аравии.

«Все, доскакались!» — написал бывший премьер Украины.

Ранее сообщалось, что Госпредприятие «Антонов» собирается завершить строительство завода по производству самолета Ан-132D в Саудовской Аравии осенью 2019 года.