МИД Малайзии выразил обеспокоенность в связи с ударом коалиции США по Сирии

Куала-Лумпур, 15 апреля. Внешнеполитическое ведомство Малайзии выразило беспокойство в связи с массированным ракетным ударом коалиции США, Великобритании и Франции по Сирии в связи с недоказанными обвинениями в применении химического оружия. Малайзийские дипломаты подчеркнули, что конфликт в Сирии не имеет военного решения.

«Малайзия крайне обеспокоена в связи с объединенными авиаударами США, Франции и Великобритании 14 апреля, — указано в официальном заявлении. — Малайзия полагает, что военное решение не может привести к окончанию конфликта в Сирии».

Дипломаты страны Юго-Восточной Азии призвали «все причастные стороны найти политическое решение конфликта через переговоры и диалог».

«Все стороны должны продемонстрировать сдержанность и избегать любых действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта и дальнейшим страданиям сирийского народа», — подчеркнули в Куала-Лумпуре.

Напомним, в ходе ударов по Сирии силы коалиции выпустили более ста крылатых ракет, две трети из которых были перехвачены сирийскими ПВО. В результате ударов было всего три пострадавших, однако некоторым объектам на территории Сирии был нанесен значительный ущерб.