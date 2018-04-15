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МИД Малайзии выразил обеспокоенность в связи с ударом коалиции США по Сирии
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    МИД Малайзии выразил обеспокоенность в связи с ударом коалиции США по Сирии

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    МИД Малайзии выразил обеспокоенность в связи с ударом коалиции США по Сирии

    Куала-Лумпур, 15 апреля. Внешнеполитическое ведомство Малайзии выразило беспокойство в связи с массированным ракетным ударом коалиции США, Великобритании и Франции по Сирии в связи с недоказанными обвинениями в применении химического оружия. Малайзийские дипломаты подчеркнули, что конфликт в Сирии не имеет военного решения.

    «Малайзия крайне обеспокоена в связи с объединенными авиаударами США, Франции и Великобритании 14 апреля, — указано в официальном заявлении. — Малайзия полагает, что военное решение не может привести к окончанию конфликта в Сирии».

    Дипломаты страны Юго-Восточной Азии призвали «все причастные стороны найти политическое решение конфликта через переговоры и диалог». 

    «Все стороны должны продемонстрировать сдержанность и избегать любых действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта и дальнейшим страданиям сирийского народа», — подчеркнули в Куала-Лумпуре.

    Напомним, в ходе ударов по Сирии силы коалиции выпустили более ста крылатых ракет, две трети из которых были перехвачены сирийскими ПВО. В результате ударов было всего три пострадавших, однако некоторым объектам на территории Сирии был нанесен значительный ущерб.

    МИД Малайзии выразил обеспокоенность в связи с ударом коалиции США по Сирии

    Автор: Валентин Меликов
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