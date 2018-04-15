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Толстой объяснил свой совет пить боярышник вместо американских лекарств
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    Толстой объяснил свой совет пить боярышник вместо американских лекарств

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    Толстой объяснил свой совет пить боярышник вместо американских лекарств

    Москва, 15 апреля. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой после волны критики в соцсетях объяснил свои советы россиянам выплевывать американские лекарства и заваривать боярышник. По его словам, эти высказывания были шуткой, и ему жаль, что у его критиков отсутствует чувство юмора.

    «Это была шутка. Если люди шуток не понимают, остается только сожалеть об утрате чувства юмора. Мне кажется, как раз те, кто это обсуждают в соцсетях, могли бы им как-то запастись», — заметил он в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

    Как сообщала ранее «Газета Кемерова», сама противоречивая фраза о боярышнике прозвучала, когда Толстой выступал в студии программы «60 секунд». Речь зашла о возможном ответе Москвы на антироссийские санкции США.

    В этой связи президент фонда «Институт региональных проектов и законодательств» Борис Надеждин поинтересовался, что делать людям, если в России запретят американские и европейские лекарства. При этом он признался, что сам борется с гипертонией с помощью лекарств, произведенных в стране «вероятного противника».

    «А вы выплевывайте, выплевывайте лекарства. Кору дуба заваривайте, боярышник! — посоветовал в ответ Толстой.

     

    Автор: Алексей Громов
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